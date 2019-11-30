很多人都說豬肝補血，因為豬肝中鐵質豐富，可調節和改善貧血病人的造血系統。可是有另一種說法是，最好不要吃豬肝，因為肝是解毒器官，本身就「夠毒」了。據了解，許多權威機構呼籲禁止食用豬肝。那到底能不能吃？營養師表示，可以，但要注意控制吃的「量」。

根據由10幾位專業營養師結合媒體組成的《爆炸營養課堂》指出，豬肝的確相較於其他器官，重金屬及藥物的殘留會比較多。而權威機構方面，包括芬蘭食品安全局、美國優生基金會等機構，都有建議懷孕婦女不要吃或少吃肝臟。

豬肝富含鐵質以及維生素A，這是無庸置疑的，其實，有些國家之所以會反對，並不是豬肝不健康。（資料照）

但是《爆炸》的營養師指出，這並不代表著全世界的意志，日本和大陸等國家，目前都沒有禁食豬肝的相關規定。尤其大陸反而推崇食用豬肝。豬肝富含鐵質以及維生素A，這是無庸置疑的。其實，有些國家之所以會反對，並不是豬肝不健康，而是怕民眾沒有控制吃的量，造成維生素A過量的問題。

因此營養師建議民眾，要避免食用過量豬肝，造成重金屬等殘留物負荷身體，一定要控制食用量。營養師指出，每周最多 2次、每次最多 20g。至於需要補身體的孕婦還可以多吃，每周吃 75- 85g的量都沒有問題。

另外，專家提醒，有些人容易貧血，當他們需要補血時，就會大量進食豬肝，這樣是錯誤的，還是會造成身體負擔。所以建議缺鐵的人，一周最多以 100g為限，不要過量。

(中時電子報)