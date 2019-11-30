新北市長侯友宜送上好彩頭，力挺洪孟楷。(吳亮賢攝)

新北市長侯友宜啟動假日輔選模式，今(30日) 下午至泰山為立委參選人洪孟楷站台，他致詞時強調，新北市力拚建設，需要有立委在中央支持，懇親鄉親支持年輕優秀的洪孟楷，「立委挺洪孟楷、總統挺韓國瑜，一起捍衛中華民國。」

侯友宜指出，地方需要建設，不只要里長、議員幫忙，更需要中央支持，例如泰山溫仔圳要開發，自己特別跑到內政部拜託，部長跟處長看到都嚇一跳，侯更強調，「每一件我都可以去拜託沒關係，重點是地方要能發展。」

侯友宜表示，新北市人均預算六都最低，但持續進步，人口一直增加，這是我們的驕傲，但如果沒有立委支持 很多預算建設走不通，「目前新北市國民黨立委只有2席，舉手都舉輸人。」

他強調，今天自己是用市長身份說話，新北市是大台北中心，期盼2030不但會追上台北市，更要領先全台灣，請大家支持每天認真站街頭、到處跑的洪孟楷，讓新北市、台灣更好，「立委挺洪孟楷，總統挺韓國瑜，一起捍衛中華民國。」

(中時 )