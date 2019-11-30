爭取連任的民進黨高雄立委賴瑞隆30日成立西甲後援會，黨主席卓榮泰親自站台力挺。卓榮泰以歌詞來比喻，「人生可比海上的波浪」，選舉就像人民的覺悟，去年韓流在此捲起，1年後會在這裡落（敗），拜託高雄人不要再做錯誤決定，「選對人跟黨千秋萬世，選錯的話就九二共識、一國兩制」。

卓榮泰認為，拜託高雄鄉親這次要做正確決定，告訴全台灣高雄第一次犯下的錯誤，而這次要做正確決定，選對人跟黨，台灣就千秋萬世，選錯的話就會九二共識、一國兩制。

他也提醒選民切勿掉以輕心，不能太放鬆，還記得去年高雄市長選戰前40天，大家也不覺得陳其邁會輸，高雄是全台最重要戰場，高雄人務必覺醒、覺悟要出來投票，尤其年輕人，首投族有118萬，他要發起兩項運動，第一個是「百萬青年站出來，挺台灣保平安」。

卓榮泰指出，第二個任務就是要「下架吳斯懷」，所有民進黨立委候選人最近也發起這項運動，他實在是無法釋懷及難過，國民黨竟把這種人擺在不分區，呼籲大家明年1月11日票投民進黨讓小英繼續連任，才能保住本土政權，推動進步價值。

另外，傳出台南小英競選總部遭蛋洗，卓榮泰指出，選舉最後40天狀況會比較多，還是誠懇拜託所有人民務必要冷靜，無論你支持的對象是誰，我們要展現台灣的民主風度，在香港已經完成了他們不可能的任務之後，台灣更要讓世界看到台灣成熟的民主。

不過，卓榮泰也呼籲，這此同時治安單位、警調單位也應該偵查事實背後的真相，給人民一個安心，所以人民要冷靜、警察用心，這是他對這件事情最大的期待。

賴瑞隆今成立前鎮區西甲後援會，吸引上千支持者到場。卓榮泰細數賴榮隆4年政績，直誇賴「少年有活力，服務有夠力」，希望他能繼續坐穩衛冕者寶座，民進黨國會席次才能過半，將來台灣的路才會順。

(中時 )