弘光科技大學電競館啟用，由董事長王乃弘（右四）、台中市運動局長李昱叡（右三）一同揭幕。（王文吉攝）

弘光科技大學電競館舉辦啟用首場電競大賽，校長黃月桂授旗給電境隊。（王文吉攝）

弘光科技大學電競館啟用，師生裝扮電競人物。（王文吉攝）

「競」耀弘光！弘光科技大學創校52年，30日舉辦電競館啟用典禮及全國高中職電競大賽霸主挑戰賽、Cosplay競賽。全新打造的電競館有97個座位及最先進電競專用電腦、直播設備，成為中部大型電競賽事首選主場及培育電競人才最佳基地。

啟用典禮由台中市運動局長李昱叡、弘光科技大學董事長王乃弘、校長黃月桂、行政副校長蘇弘毅、學術副校長易光輝等人，在Cosplay裝扮學生引導下共同揭幕後，進行電競隊授旗、導覽，擔任台中市電競主委的市議員江肇國、多位高中職校長也前來參加啟用典禮。

李昱叡指出，市長全力支持電競產業發展、支持電競比賽， 7月時弘光舉辦六都電競爭霸戰台中決賽、弘光盃電競大賽，9月協助市府運動局舉辦臺中電競嘉年華，今天不但啟用全新的電競館，還舉辦全國高中職電競大賽霸主挑戰賽。在盧市長的支持下，市府預算首次單獨列一個電子競技推展，代表電競是很重要的政策之一。

黃月桂表示，電競遊戲被視為新世代明星產業，關聯產業涵蓋遊戲代理、配錄音、美術設計、專屬配備、轉播平臺、專屬彩妝造型及運動防護等，弘光科大在電競教育上「急起直追」，電競館、選手訓練室等設備啟用，可全方位培養電競專業經理人、培訓教練、主播、賽事舉辦、遊戲開發等相關專業人才。

「系所跨領域合作，讓學生習得不同領域的技能。」黃月桂強調，學校也同步展開電競周邊產業人才培育計畫，例如：由資管、資工提供遊戲、軟體程式設計相關課程；由妝品跟美髮系提供美容、美髮、整體造型，影視Cosplay相關課程；由物治及語聽系提供有關電競選手的身體、聽力相關的治療、保護等課程。

電競館啟用後的第一場賽事為「全國高中職電競大賽霸主挑戰賽」，由弘光科大與Garena、Predator、Acer共同主辦，全國共有58隊高中職學生報名參賽，一校可以報名兩隊，讓電競實力雄厚的學校二隊能有參賽機會。

身為主辦學校的弘光科大也推出兩支校隊參與，初賽選出四強在11月30日舉行季殿賽及最終的冠亞賽，爭奪冠軍盃及2萬元獎金，冠軍隊伍可取得弘光賽區參加年底Acer舉辦的台灣大賽資格，比賽相當精彩刺激，

配合「競耀弘光」校慶主題，美髮系、妝品系在運動場有Cosplay表演暨「一日角色扮演體驗」，下午在毓麟館還有Cosplay競賽，共有30組對於角色扮演有興趣的民眾及學生報名參賽，用心呈現完美動漫角色。校友及學生說「弘光52歲生日好電競、好動漫、好有未來感，潮得很！」

(中時 )