吳敦義爭立院龍頭？卓榮泰酸到爆 16:552019/11/30 中時 柯宗緯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 針對國民黨主席吳敦義有意爭取立院龍頭寶座，民進黨主席卓榮泰（右）今天以1句話酸爆，直說「人因為夢想而偉大，但是要看人民會不會同意」。（柯宗緯攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨主席吳敦義列在此次不分區立委名單之中，他也有意爭取立法院龍頭寶座，引發各界議論。對此，民進黨主席卓榮泰今（30）日以1句話酸到爆，直說「人因為夢想而偉大，但是要看人民會不會同意」。 (中時 ) #立法院 #龍頭 #吳敦義 #卓榮泰 也許您會感興趣 推薦閱讀 國民黨若敗選 7成民眾要吳敦義下台 04:102019/11/28 政治要聞 吳敦義這舉動 傳引發馬英九不滿 08:032019/11/28 政治 孫大千坦承吳敦義讓韓國瑜難選 網酸：牽拖 08:042019/11/28 政治 張善政酸蘇貞昌住院 卓榮泰嗆犯大忌 10:252019/11/28 政治 吳敦義的實驗 八成藍支持者大崩潰！ 10:022019/11/28 政治 卓榮泰酸北高市長愈來愈像 柯不甘示弱 12:262019/11/28 政治 談民調 卓榮泰：不鬆懈、堅持到最後 12:482019/11/28 政治 陸間諜案 卓榮泰：應進一步查證 13:022019/11/28 政治 卓榮泰痛批黨內惡意放話：無助大局 14:192019/11/28 政治 吳敦義納悶為何要罵他 名嘴驚喊天呀！ 08:092019/11/30 政治 政治熱門新聞 韓喊拒民調 地下賭盤會跟著動嗎？陳揮文爆真相 - 政治 國民黨選情怎麼救？李正皓：把他換掉就好了啊！ - 政治 韓總又多一票！網樂翻：終於說服英粉投韓國瑜了 - 政治 被國民黨傷透了心！網傳鐵藍老爸下令了 - 政治 韓馬祖造勢俯拍圖 網驚喊：人多到好誇張 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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