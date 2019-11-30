國民黨主席吳敦義列在此次不分區立委名單之中，他也有意爭取立法院龍頭寶座，引發各界議論。對此，民進黨主席卓榮泰今（30）日以1句話酸到爆，直說「人因為夢想而偉大，但是要看人民會不會同意」。

(中時 )

#立法院 #龍頭 #吳敦義 #卓榮泰