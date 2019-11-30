後龍鎮外埔漁港北側沙灘，29日有民眾發現一具擱淺死亡的鯨豚，這是外埔地區海濱沙灘近一個月來發現第4起鯨豚及綠蠵龜擱淺死亡，當地居民質疑是因竹南、後龍沿海，目前正在施作離案風電風機工程，打椿及離岸風機所造成的低頻噪音造成鯨豚及綠蠵龜迷航擱淺死亡後，隨沿岸流打上沙灘，海巡人員已通報中華鯨豚協會人員到場採樣釐清死因是否與此有關。

據悉，從11月以來，在後龍鎮海寶里接近中港溪河口的海寶溝沙灘，分別在1日及15日兩天，被民眾發現有2隻成年的綠蠵龜擱淺死在沙灘上，接著在23日，又出現一隻非常罕見的江豚，被發現擱淺死亡。29日下午16時許，海巡署第四巡防區指揮部，接獲民眾撥打118海巡服務專線通報，指稱外埔漁港北堤300公尺沙灘發現1隻死亡鯨豚擱淺，外埔安檢所人員立即趕往現場，並通報中華鯨豚協會專家協助確認海豚為瓶鼻海豚。

外埔安檢所所長林義家親自率領部屬及龍港巡邏站官兵到場，發現該鯨豚已明顯死亡，經丈量該死亡鯨豚長約265公分、寬60公分，經將該死亡鯨豚照片傳送至中華鯨豚協會辨識，確認死亡鯨豚品種為瓶鼻海豚，並在中華鯨豚協會人員同意下就地掩埋，中華鯨豚協會並將1日派員前往現場實施採樣釐清死因。

由於這是一個月間連續發生4起鯨豚及綠蠵龜在外埔地區沙灘擱淺死亡，有居民質疑是否因後龍沿海正在施作離岸風機基座打椿，以及已經完工的竹南沿海的離岸風機開始運轉所造成的低頻噪音，造成海中鯨豚及綠蠵龜迷航擱淺，導致死亡。

據悉，竹南及後龍沿海的離岸風機基座施工前，承包廠商曾與中華鯨豚協會人員達成協議，在施工期間，承包廠商每日都會雇用3艘船隻，載同中華鯨豚協會指派的觀察員，在施工海域的3角定點進行觀測，只要一發現有鯨豚等海中生物進入施工海域，工程就必須立即停工，等待鯨豚離開才能繼續施工。雖有保護機制，卻仍有連續鯨豚、綠蠵龜擱淺死亡，須待動保單位進一步釐清死因。

(中時 )