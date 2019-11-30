蔡英文總統（前右二）30日在新竹市參與市府與還我特色公園行動聯盟舉辦的活動，也親自體驗。（莊旻靜攝）

蔡英文總統（前右二）30日在新竹市參與市府與還我特色公園行動聯盟舉辦的活動，也親自體驗。（莊旻靜攝）

蔡英文總統（前右三）為同黨新竹市立委候選人鄭宏輝（左三）站台。（莊旻靜攝）

蔡英文總統（右二）前往義民廟，為同黨新竹縣立委候選人周將杰站台。（莊旻靜攝）

蔡英文總統30日前往新竹縣市，先為新竹縣第一選區立委候選人周江杰造勢，隨後再往新竹市，與市長林智堅、立委候選人鄭宏輝等人，一同參與「還我特色公園行動聯盟」舉辦的辦「2019上街玩耍吧！」活動，又為鄭宏輝助陣，笑稱自己也是新竹隊友。

蔡英文先參拜義民廟並贈匾，並稱讚周江杰是頭腦清楚、口才很好的客家子弟，也是民進黨發言人，做政策宣導、捍衛民進黨價值，如果周江杰有機會進入立法院，一定會站在公平正義這一方，照顧所有人，周江杰帶著旗子騎腳踏車走遍選區，她也懇託鄉親要支持周江杰當選。

蔡英文總統表示，本屆選舉她在客庄重要政見為浪漫台三線，如今已有愈來愈多人到台三線旅遊，甚至連外國旅客都指定造訪；此外，客語也是國家語言，小朋友在家裡、學校都能學習，民眾也可透過廣播電台、電視接觸，「客家的文化交給客家妹」。

蔡英文總統隨後前往新竹市，參與新竹市與特公盟舉辦的活動，她也親自推紙箱車、吹泡泡、和兒童對打毽子，打趣林智堅可能是「生最多的縣市首長」，也重申明年育兒津貼加倍、公幼倍增的政策。

蔡英文總統表示，鄭宏輝腳踏實地、認真做事，不吹牛也沒有政治口水，立法院需要像他這樣的立委，為大家服務，「讓總統拜託一下」，她也是新竹隊友，請大家立委要支持鄭宏輝。蔡英文也拉抬自身選情，她強調，2020台灣要贏，每一個世代都要站出來，捍衛民主價值，讓台灣更加安全。

(中時 )