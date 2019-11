呂政儒親自下場示範健身動作,呂承樺也在旁邊仔細觀察。(黃及人攝)

位居台北市南京東路五段208號2樓的「專注訓練運動空間(FOCUS Training)」,可不是一般的健身房,因為這是「男模」呂政儒、「小帥」呂承樺兄弟檔一起創業開設,內部裝潢處處可以看出用心與巧思,當然「小鮮肉」教練更是矚目焦點。

「自從沒打SBL後,我投入4年多在幼兒體能,隨後跟以前台南大學學弟一起創業,成立這間專注訓練運動空間,」呂承樺表示,「我們的訓練目標並非專業人士,而是一般普羅大眾,跟哥哥討論過後,他也願意投資跟我們一起打拚。」」

一旁的呂政儒連忙抗議,「當弟弟這樣問我,我就說好啊,反正是自己家人,我就直接問他需要多少錢。畢竟為了創立這間運動空間,他花了不少心思,完善準備過後才開設,我唯一不滿的是,他跟我講的時候,早把這間房子租下來了。」

呂政儒強調,創立這個專注訓練運動空間,就像養小孩一樣,不過這個地點很方便,空間大小也OK,缺點是天花板有點低,幸好大部分民眾沒像他們兩兄弟那麼高,「但我必須爆個料,他故意把這間健身房開在連鎖健身房的旁邊。」

當呂政儒進行舉重訓練時,弟弟呂承樺在旁注意相關動作。(黃及人攝)

「其實我以前待過連鎖健身房,當時主要賣課程,業績壓力比較大,所以才決定自己出來開健身房,目前主要以1對1、1對2的小班制教學,未來的目標當然是可以開連鎖,」呂承樺說,「至於我們的最大賣點,應該是教練都很帥。」

呂承樺也透露,取名「Follow One Course Until Success(依循一個方向直到成功為止)」的由來,「當初聽到這句話,讓我很感動,所以就用縮寫代表這句話,希望我們可以幫助更多學員成長,更導正錯誤的健身觀念,避免運動傷害出現。」

「我跟承樺都對健身很感興趣,也會主動去上健身課程,我喜歡訓練,也喜歡被訓練,」呂政儒說,「對於這間店,我不會干涉太多,至於以後退休是否加入,我想現在說還太早,等到我真正退役那天再說吧,現在就先看承樺打拚!」

呂政儒強調自己做起這種抖繩動作相當輕鬆。(黃及人攝)

(中時 )