呂政儒親自下場示範健身動作，呂承樺也在旁邊仔細觀察。(黃及人攝)

位居台北市南京東路五段208號2樓的「專注訓練運動空間(FOCUS Training)」，可不是一般的健身房，因為這是「男模」呂政儒、「小帥」呂承樺兄弟檔一起創業開設，內部裝潢處處可以看出用心與巧思，當然「小鮮肉」教練更是矚目焦點。

「自從沒打SBL後，我投入4年多在幼兒體能，隨後跟以前台南大學學弟一起創業，成立這間專注訓練運動空間，」呂承樺表示，「我們的訓練目標並非專業人士，而是一般普羅大眾，跟哥哥討論過後，他也願意投資跟我們一起打拚。」」

一旁的呂政儒連忙抗議，「當弟弟這樣問我，我就說好啊，反正是自己家人，我就直接問他需要多少錢。畢竟為了創立這間運動空間，他花了不少心思，完善準備過後才開設，我唯一不滿的是，他跟我講的時候，早把這間房子租下來了。」

呂政儒強調，創立這個專注訓練運動空間，就像養小孩一樣，不過這個地點很方便，空間大小也OK，缺點是天花板有點低，幸好大部分民眾沒像他們兩兄弟那麼高，「但我必須爆個料，他故意把這間健身房開在連鎖健身房的旁邊。」

當呂政儒進行舉重訓練時，弟弟呂承樺在旁注意相關動作。(黃及人攝)

「其實我以前待過連鎖健身房，當時主要賣課程，業績壓力比較大，所以才決定自己出來開健身房，目前主要以1對1、1對2的小班制教學，未來的目標當然是可以開連鎖，」呂承樺說，「至於我們的最大賣點，應該是教練都很帥。」

呂承樺也透露，取名「Follow One Course Until Success(依循一個方向直到成功為止)」的由來，「當初聽到這句話，讓我很感動，所以就用縮寫代表這句話，希望我們可以幫助更多學員成長，更導正錯誤的健身觀念，避免運動傷害出現。」

「我跟承樺都對健身很感興趣，也會主動去上健身課程，我喜歡訓練，也喜歡被訓練，」呂政儒說，「對於這間店，我不會干涉太多，至於以後退休是否加入，我想現在說還太早，等到我真正退役那天再說吧，現在就先看承樺打拚！」

呂政儒強調自己做起這種抖繩動作相當輕鬆。(黃及人攝)

(中時 )