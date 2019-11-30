交通部去年起推出機車駕訓班補助8千個名額，新手騎士考照前先上3天駕訓班，通過後可領到1千元補助，根據公路總局統計，駕訓班能大幅降低新手的交通違規率。據悉，交通部明年將增加補助為1300元，且名額增加到1萬人。

不依標誌、標線、號誌指示、隨意變換車道、超速是騎士最常見的違規，公路總局曾做統計，自行考取駕照後1年內的違規率為10.08％，但若是為經過駕訓班訓練後，違規率則降低至2.99％，顯現出機車駕訓對於增加駕駛人的交通安全觀念與技巧，確實有其成效。

公路總局已經委外進行研究，分析有上過駕訓班的駕駛跟自行考照的駕駛，比較違規率、死傷率等，再看是否要調整課程內容，最快明年6月會有結果，甚至做為機車考照前強制上駕訓班的政策依據。

為鼓勵民眾參加駕訓教育提升安全，交通部已決定再加大力道，明年元旦至11月底擴大補助，只要民眾考機車駕照前先上3天機車駕訓班，且順利取得駕照，每人補助金額提高為1300元，名額也增加到1萬人。

(中時 )