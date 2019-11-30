▲南投縣文化局完成的《續修南投縣志》。（楊樹煌攝）

南投縣文化局基於保存文化調查、研究、保存與推廣，103年開始推動《南投縣志》續修工作，終於編纂成功，30日在文化局1樓大廳辦理「續修南投縣志」新書發表會，期讓各界更深入認識南投的歷史，會中並頒發證書給鹿谷蘇文昭與名間陳茂淳兩位製茶老師傅，成為南投縣「傳統知識與實踐」類文化資產保存者。

南投縣文化局長林榮森表示，這次委託南開科技大學張永楨教授擔任總編纂，進行縣志續修，並聘陳哲三教授擔任協纂工作，亦由台南大學、逢甲大學、台中科技大學、建國科技大學、南開科技大學、台灣古文書學會組織編纂團隊，共同承擔修志大任。

由於南投縣歷經921地震，舊檔案毀失殆盡，史料收集相當困難，縣府及文化局員工也鼎力協助，編纂團隊更從事田野調查及耆老訪談，以集腋成裘，重建歷史真貌。

經過3年多的努力，去年文稿終於全部完成。全書共分13卷、500餘萬字。分為：卷首、沿革志、地埋志、住民志、政事志、社會志、經濟志、觀光志、教育志、文化志、藝術志、人物志、卷尾，將南投縣20餘年來重大歷史發展與變遷完整的記錄，是項極具挑戰的工程，也是眾人合作奉獻心力的結晶，將留給後代子孫完整的南投縣文化資產。

(中時 )