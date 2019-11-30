侯友宜表示，自己專心拚市政，很少注意選舉的新聞。(吳亮賢攝)

前總統馬英九今(30日)下午至泰山出席立委參選人洪孟楷競總成立大會，致詞完畢準備離開時，被媒體問及國民黨總統候選人韓國瑜近日爆出的砂石案爭議，馬英九僅說，「這我不了解耶」，隨即快步離去。

稍後新北市長侯友宜到場時，再度被問到此事，侯友宜則說，自己專心拚市政，很少注意選舉的新聞，不了解這件事，侯也強調，希望選舉的氛圍低一點，大家一起認真做事最重要。

(中時 )