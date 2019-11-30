富邦悍將今提交「契約保留球員名單」共58人，除擴編選秀會議離隊的羅華韋外，因整體戰力調整考量，另釋出投手羅嘉仁、林克謙、林煜清、林政賢；捕手蔡友達；野手陳勤宗、張建銘等七名球員。

針對張建銘遭釋出一事，富邦球團表示，在與張建銘溝通後，由於球員本人並無與悍將續約之意，亦無在富邦轉任教練之計畫。球團基於尊重選手個人生涯考量及團隊戰力規劃後予以釋出，並祝福張建銘往後能有更好的生涯發展及成就。他則在個人臉書上，簡短發表「謝謝」二字。

「火哥」張建銘更是台灣球迷眼中國際賽好手，強打實力和外野雷射肩守備，寫下不少經典時刻。2016年在台灣大賽G6代打敲出關鍵安，最後跑回追平分，戰勝中信兄弟，助義大犀牛拿下隊史唯一一冠。

彭政閔今年引退活動中，隔空呼喊想念張建銘，表示很想參加他的引退活動，更表示，「我跟其他的球迷一樣，很希望看到有一個值得他(張建銘)的引退賽。」隔天彭政閔引退賽後，張建銘帶著花束驚喜現身，不過當時他就曾透露，可能不會辦引退賽。

(中時 )