宋瑋莉在仁愛市場附近路口，彎腰拜票，正面迎戰對手抹黑手段。（許家寧攝）

不少婆婆媽媽不捨宋瑋莉遭抹黑，握手擁抱替她加油。（許家寧攝）

宋瑋莉不畏懼在看板前拜票，以正向力量贏戰對手抹黑。（許家寧攝）

大選倒數，選戰手段越趨激烈，民進黨在基隆廟口附近高掛國民黨立委參選人宋瑋莉「基隆地產王」看板，讓宋瑋莉泣訴抹黑、醜化，昨日她收起淚水，刻意站在看板前「同框」揮手拜票，還樂觀笑問市民「哪一個好看﹖」讓不少婆婆媽媽看了很不捨。

民進黨基市黨部日前在仁四路、愛三路口前架設一幅大型看板，照片使用宋瑋莉穿著紅色小禮服照片，猛酸「宋瑋莉基隆地產王，156筆土地、14筆建物」，引來路人側目，對此，宋嘆將心比心，如果看板用小英總統照片，質疑她上億身價，民進黨能接受嗎﹖

選戰進入衝刺階段，宋瑋莉一早站在仁愛市場路口揮手、向買菜民眾彎腰拜票，有支持者比讚，還有人為宋瑋莉抱不平，痛斥對手「沒品！」讓宋覺得暖心、吐訴委屈心情，宋瑋莉說，雖然民進黨抹黑、打口水戰，但她決定以正向力量看待，不會避諱站在看板前。

宋瑋莉說，財產都是繼承公公林文龍與夫婿林家輝的持分土地、建物，所有繼承都是合法，擔任議長時也都有申報；她說，蔡英文的財產也不少是來自父親生前的贈與，她也都正面看待，籲綠營有證據就拿出來，勿用影射、抹黑的惡劣選舉手段。

對於國民黨指控看板惡意醜化宋瑋莉照片並違反肖像權，民進黨市黨部稱照片只有去背、沒有醜化。前議員游祥耀則說「政治人物本應受檢驗，那有相片侵權問題！」宋瑋莉說，發出律師函但還沒提告，是期盼綠營找回良心，不要讓選舉充滿抹黑與負能量。

(中時 )