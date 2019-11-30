有關「共諜」王立強案，有媒體引用澳媒推特帳號網友的留言，指控民進黨以金錢收買澳洲媒體人製作新聞節目，企圖影響台灣明年大選。因莫名遭媒體引用網友留言成外電報導，民進黨中央表示，該名網友的說法完全子虛烏有，其指控只是片面之詞，不僅完全沒有提出任何證據，更不具任何參考價值。

民進黨今發聲明指出，王立強案所指中國滲透周邊民主國家的相關內容，政府與國際社會同樣高度關注，並且也正透過國際合作管道，了解並釐清相關情勢，希望早日查明真相。澳洲政府並未否認王立強從事中國情報工作，而台灣司法單位也已展開相關調查。針對個案內容，民進黨重申，完全尊重國內外相關調查偵辦，不預作定論。

聲明說，中國以各種手法介入包括澳洲在內許多民主社會已經不是新聞，類似這種新聞操作也時有所聞。提醒大家共同站在守護自由民主的立場，阻止這些不當的行徑，切莫以訛傳訛，錯亂立場。近日發生數起事件，刻意、惡意將民進黨與「共諜王立強」產生不當關聯，引起坊間耳語及網路上持續傳播不實訊息，民進黨譴責此類行為外，亦已適度採取相關法律措施，籲請各界自重，勿觸法網。

聲明指出，國內媒體引用不名身份網友（推特帳號今年6月才設立）的指控，發展成一篇外電報導，過程從未向黨中央任何查證，對於這樣的刻意誤導，感到十分莫名其妙。

聲明表示，引用此項指控，除了污衊民進黨，更侮辱澳洲權威媒體人的獨立報導，侮辱新聞採訪自由，企圖將整起事件以陰謀論的方式模糊中國介入台灣大選以及影響世界情報的事實，居心何在？

(中時 )