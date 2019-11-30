高市觀光局前主祕高美蘭辭職後，綠營仍不放過她，高市民進黨議員康裕成在臉書痛批高美蘭「連辭職也要說謊，還要賺一筆才走」，質疑她覬覦年終獎金。對此，高美蘭忍無可忍，今天再度發表沉痛聲明，又被綠營政治追殺，將來不管她領到多少年終都會捐作觀光發展用途，並回嗆議員何不關注私菸案、高鐵300萬事件？

康裕成在臉書以「真是說謊貪婪的團隊」為主題PO文，直指高美蘭如果拖到下周一12月2日才遞辭呈，就可以領年終獎金。還好11月28日黃文益議員發現她1周前說要辭職，結果拖到今天都還沒遞辭呈，簡直有鬼，更強調自己說的是可受公評之事。

高美蘭今天下午發出5點聲明，強調自己在11月22日提出辭職聲明後，隨即提出辭呈，但人事室依規定堅持須由本人親自簽字，然本人已請長假，不在高雄，致使公文延宕完備，後與人事室同仁溝通，改採傳真簽字，辭職時間維持原公文上的11月22日。

高美蘭表示，自己根本不知道年終獎金計算時程，更遑論什麼考績獎金，對於議員所心心念念之考績獎金，本人將在領到後，不論是考績甲等的1個月月薪8萬3000元，或者乙等的半個月4萬1000元，均作為推廣觀光之用，也歡迎議員屆時追蹤檢視。

高美蘭也提到，原以為離開公職後，可以遠離是非，詎料部分民進黨議員及英屬媒體仍然趕盡殺絕，時時抹黑汙衊，造成本人極大的恐懼！這一個號稱「民主進步」的政黨，真令人大開眼界，再一次證明綠色恐怖處處在！

她相信公道自在人心，但對於民進黨議員完全枉顧1萬條私菸、高鐵300萬等許多重大社會事件的探討；反而時時關心1個10職等主祕到底辭職成功否？是否可能領到年終獎金？考績打甲等乙等？數百萬年薪的議員，卻只關心1個月薪8萬多，沒有貪國家1毛錢的主祕等事，實在有愧選民所託。

高美蘭重申，本人辭職一事業經葉代理市長及觀光局邱代理局長當日先後澄清說明，康議員竟仍於臉書陳述顯然非事實之文字，並且極度羞辱本人之人格。本人是否寧願不要職位、卻賴著要領年終獎金一事可接受檢視，然康議員及其家人經法院認證的違法紀錄歷歷在目，其詐領上千萬金額之事實，何者才是康議員 自稱之「說謊貪婪的團隊」？相信社會自有公評！

(中時 )