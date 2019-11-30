前總統馬英九30日下午3時許，前往新莊為新北市第四選區立委參選人陳明義輔選，吸引大批支持者到場支持（戴上容攝）

前總統馬英九30日下午3時許，前往新莊為新北市第四選區立委參選人陳明義輔選，吸引大批支持者到場支持（戴上容攝）

近來泰國對台灣有較多簽證限制，前總統馬英九30日下午3時許，前往新莊為新北市第四選區立委參選人陳明義輔選表示，「這是一個不平等的待遇，我們百年來就是要爭取平等，我覺得台灣去那麼觀光客，為泰國帶來這麼多外匯，可是卻用這種方式，實在是不太好。」對於黃國昌爆李佳芬家族盜採砂石事件，馬英九則回應，「不太了解」。

馬英九30日下午3時許，前往新莊為新北市第四選區立委參選人陳明義輔選，兩人環走新莊運動公園約一個半小時，沿途大批支持者「馬總統加油！」、「陳明義翻轉新莊」，爭相和馬英九、陳明義合影留念，馬英九大展親和力，逐一和支持者握手、合影，現場氣氛熱鬧滾滾。

馬英九表示，今天為各參選人競選總部成立站台，下午和陳明義的活動較特殊，沒有舞台、也不用演講，大家自然的互動，「覺得滿有趣的」，一路上很多人叫他「爺爺」，他開玩笑表示，「我都有特別言語糾正」。

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(中時 )