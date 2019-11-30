〈馬來西亞楊忠禮父子控股有限公司〉又捐贈新台幣500萬元給國立金門大學，做為協助推動校務發展之用，大馬僑領和家人愛在故鄉，再添1筆佳話。

金大校長陳建民感謝丹斯里楊忠禮的夫人潘斯里陳開蓉、長公子楊忠禮集團（YTL Group）主席楊肅斌及所有家人，延續已故金大名譽校長馬來西亞丹斯里拿督斯里楊忠禮博士生前對故鄉金大的關愛和支持。

金大指出，楊忠禮是祖籍金門東堡，出生於馬來西亞的金門華僑第2代，創辦楊忠禮集團(YTL Group)，事業涵蓋營建、能源、電信、水力、飯店等領域，遍及歐美亞澳各洲，一生熱愛祖籍，情牽金門，行有餘力，從不忘回饋桑梓，支持文教及公益事業。

楊忠禮的家族自2005年起多次捐款給金門大學，累積已達近億元，並贊助馬來西亞巴生雪蘭莪金門會館，鼓勵馬國青年就讀金門大學，深受海內外金門鄉親及金大師生校友的景仰推崇。

楊忠禮於2017年逝世後，其夫人潘斯里陳開蓉、長公子丹斯里楊肅斌及所有家人秉持楊忠禮熱愛故鄉的精神，持續支持金門大學。2018年金門大學「楊忠禮紀念館」揭牌時，楊肅斌特別率10餘位家人搭乘專機從馬來西亞回到故鄉金門參加揭牌儀式，楊肅斌並在儀式中宣布自2017至2020年，楊家每年捐贈新台幣500萬元，4年共計新台幣2000萬元予金門大學作為學校提升校務及學術發展之用。

陳建民校長回憶去年赴馬拜會陳開蓉及楊肅斌，雙方針對社會發展的趨勢進行交流時，楊肅斌對人工智慧、機器人、大數據等先端科技在商業上之應用表達高度興趣，並樂見金大在這些方面引領風潮的努力。

(中時 )