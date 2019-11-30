台灣民眾黨第5選區（萬華、中正）立委參選人徐立信今在西門町舉行進軍立法院誓師大會。（游念育攝）

台灣民眾黨第5選區（萬華、中正）立委參選人徐立信今在西門町舉行進軍立法院誓師大會，原訂安排郭董上台致詞，但郭董突然取消行程，讓外界質疑是不是不願幫郭董政策背書，才取消站台。對此，徐立信表示，政策都已送進立法院，只要對民眾好都會去落實；徐指出，邀請行程都是透過民眾黨的安排，所以不了解狀況。

台北市立委第5選區戰雲密佈，國民黨派出林郁方、無黨籍則有林昶佐，林昶佐在上屆立委選舉擊敗國民黨立委林郁方，今年林郁方重整旗鼓決定東山再起，而以第一高票當選議員的徐立信將對上2位勁敵。

郭台銘今早才在郭家軍立委候選人站台時，提出「0到6歲國家健康養」，並向民眾黨立委候選人喊話，如不幫他背書就不幫站台，下午原訂幫徐立信站台的行程突然取消，外界質疑是否跟政策背書有關。徐立信說，邀請貴賓都是由民眾黨安排，對於詳細情形並不清楚。

民眾黨主席柯文哲被問到是不是因不被認同的民眾黨候選人郭就不會來，柯說，有向郭台銘發出邀請函，但因對方今也在拚場，可能沒時間來，如果沒有時間就算了，能幫多少就多少。

另外，也有外界質疑郭是否因為市長說搞台獨的都是垃圾，才因此不高興，柯則切割沒講台獨「垃圾」；媒體追問郭董是否為盟友，柯稱，「盟友也不可能百分之百一樣，連兒子都沒有那麼聽爸爸的話。」

(中時 )