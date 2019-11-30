由蕭敬騰領軍的獅子LION，29日推出全新專輯《美麗、醜與我》，原預計舉辦發片記者會，但因哀悼高以翔離世而取消。隨著專輯推出獅子LION也推出專屬濾鏡，更雲集各大群星，包括昆凌、周杰倫、林宥嘉、潘瑋柏、楊乃文、LULU、ELLA、賈靜雯錄製祝福給獅子。

昆凌在影片中祝賀獅子LION專輯大賣，還笑說自己特地做「獅子頭」造型；被老蕭稱為「哥中之哥」的周杰倫也先是祝福獅子專輯大賣後，開玩笑說道主唱老蕭他就不祝福了，讓老蕭事後在個人instagram上笑稱周董是「刀子嘴豆腐心」。

近來與老蕭一起在《聲林之王》擔任導師的林宥嘉，也逗趣的在影片中表示：「第一次在電台聽到獅子LION的歌的時候，就覺得驚為天人，尤其是這個主唱的聲音，竟然完全不輸蕭敬騰，所以我真的非常期待他們的專輯！」

ELLA更一開始就展現獅吼，更誠意十足唱了一段〈LION〉獻上祝福，讓獅子們都表示相當感動；LULU也笑稱如果獅子是「帥破天際」的話，自己勢必就是「美破天際」。這次濾鏡也特別結合「彈幕」，上面仿製網友的評論，更推出「帥帥版」及「水水版」，上頭的評論更大部分是浮誇的讚美，例如「人正真好」、「不許對我放電！」、「帥破天際」等，讓錄製的藝人笑說相當有趣。

(中時 )