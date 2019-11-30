國民黨總統參選人韓國瑜今下午出席全國身心障礙者權益保障論壇，傾聽身心障礙者心聲，不少人提到工作權、身障環境不友善等問題，韓國瑜表示，對於身障者而言最急切且立即性的就是國民年金保險費補助，承諾明年當選後，全面補助身障者國民年金保費。

韓國瑜指出，現在最擔心經濟非常不好，今年預計有4萬堅公司倒閉，惡性循環，造成社福團體善心捐款大幅下降，有的團體縮水6至7成，這點是要大家共同警惕，社會吳是沒愛心，而是沒有能力。

針對台灣一百多萬身障者權益部分，韓國瑜承諾當選後全面補助國民年金保險費，韓國瑜說，現行重度身障全免、中度補助70％、輕度55％，初步統計財源，預估一年要多支付三億元，扣除免保費家提支出會更低，全面補助可以減輕身障家庭負擔，這是重要的事情，希望明年當選後全面實施。

至於聽障者問題，韓國瑜說，可以從科技角度來解決，很容易，沒那麼困難，只要有心為身障者多做一點，承諾會為大家做些服務及貢獻。

韓國瑜強調，政府應正視精神障礙家庭辛苦，建立家庭精神中心，增加到宅服務，建立專門處理精神健康方面團隊，國政顧問團已經有針對相關問題提出政策，當選後對身障家庭幫助政策，政府一定會來做。

(中時 )