時代力量立委黃國昌接連爆料國民黨總統參選人韓國瑜，任立委期間涉嫌為李佳芬家族砂石事業關說，今天出示1997年協調會議記錄，還喊話要和韓辯論。韓國瑜下午受訪三度呼籲黃國昌赴地檢署按鈴申告，才是負責任的立委，「若我貪汙，會放棄假釋，把我關到死」。

黃國昌上午舉行記者會，拿出1997年12月24日的協調會會議紀錄，直指當中記載「濁水溪沿岸設置砂石流選廠用地取得困難問題」，並有時任立委的韓國瑜署名，還出示2002年經濟部函文「違規開發」。

對於黃國昌再度質疑砂石關說疑雲，韓國瑜解釋，對於他的問政風格與操守，他非常有信心，一切都是為公部門服務，西螺鎮長有需求，幾位立委協助開公聽會，一切都經得起檢驗。

韓國瑜鄭重地向黃國昌呼籲，「如果有任何韓國瑜的不法，拜託你跟全國人民交代，立刻去檢舉，去地檢署按鈴申告， 不要在總統大選倒數40天不停放消息，意圖影響選情」。

韓國瑜直言，「若我貪汙，我本人會放棄假釋，把我關到死」，他講得非常清楚，在此節骨眼，他所有服務都是為了公共部門，反批黃國昌為什麼影射指控這麼強，特別呼籲黃國昌勇敢到地檢署按鈴申告。

韓國瑜強調，選舉過程愈是用骯髒手段選舉，一旦得到政權必定貪腐，選舉過程越乾淨，將來得到執政機會，一定月清廉，這有共通性，也是一個價值觀，簡言之，選舉愈髒，執政愈貪，選舉愈清，執政愈廉。

國會政黨聯盟主席悟覺妙天表態挺蔡英文總統，韓國瑜泰然自落地說，民主自由社會，誰要支持哪一組總統副總統候選人，都是台灣民主自由可貴的一面，完全尊重。

(中時 )