總統府秘書長陳菊現身站台。(蘇巧慧服務處提供／吳亮賢新北傳真)

新北市第五選區立委參選人蘇巧慧今（30日）下午成立「蔡英文蘇巧慧新莊聯合競選總部」，除有多所學校家長會自組後援會現身力挺，總統府秘書長陳菊、屏東縣長潘孟安也特別到場站台，現場人數超過2000人，場面相當熱鬧。

陳菊致詞時指出，2020的大選對台灣很重要，一定要出來投票，用選票支持自由民主、並呼籲大家一定要支持蔡英文，並讓國會過半，「若國會沒過半，吳敦義恐怕就將成為立法院長，更無法制止親中的吳斯懷。」

潘孟安則表示，他今天特地搭2個小時的車到新莊，就是希望大家支持蘇巧慧跟吳秉叡，讓他們順利連任，他也說，蘇巧慧為地方爭取建設，絕對沒有讓新北市民漏氣。

對於媒體報導，蘇巧慧民調已領先對手2位數的差距，蘇巧慧表示，除了中央政府成績陸續顯現、反送中事件及國民黨不分區不得民心外，另一方面自己4年來努力的政績也慢慢被大家看見眾多因素下，熱度開始上來，領先對手的差距也逐漸拉開。

(中時 )