張宜如舉辦首次個展，前縣長邱鏡淳（左三）、台積電文教基金會執行長許峻郎（右二）、中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真（右一）等人都到場欣賞。（莊旻靜攝）

科技結合藝術！旺宏電子企業關係室處長、旺宏教育基金會執行長張宜如首次個展「深情紫戀 張宜如創作‧典藏展」30日開幕，除了展現油畫等藝術創作外，也結合數位科技如如IoT物聯網及AI等技術，使畫作成為動態影像，與參觀者互動。

張宜如學習油畫近6年，因想送給自己一個人生里程碑的紀念禮物，因此選在今年舉辦個展，她因熱愛紫色，以「深情紫戀」為主題，創作題材也均以浪漫的紫色為底蘊，揮灑在花卉、人物、雲嵐、山光水影間。

除了油畫、纏繞畫、手工花藝等30餘件創作外，她也與交通大學副校長林一平合作，將主題畫作「天上人間」利用光雕技術投影至牆面，數位相框也將張宜如作品中不同層次的紫色解構成數碼符號，當參觀者靠近畫展主題時，畫框會因感應到的音量，呈現不同影像變化，讓參觀者可與畫作互動。

「天上人間」是延續張宜如2016年在交大舉辦「以愛為名」公益藝文聯展時，透過鳶尾花花語「思念」，寄託對母親的想念，也將此畫獻給在天上的媽媽。張宜如曾在2015年邀請喜歡藝文的科技人士舉辦「竹科好藝文」聯展，2016年的以愛為名公益藝文聯展，也將義賣所得捐助偏鄉學校推廣美學。

此次「深情紫戀 張宜如創作‧典藏展」在新竹縣文化局美術館展至12月15日，開幕式包含林一平、新竹縣政府文化局局長田昭容、前新竹縣縣長邱鏡淳、台積電文教基金會執行長許峻郎、中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真等人都到場相挺，展現她的好人緣，張宜如也透露，若有民眾有意收藏畫作，她也會將所得再用於公益。

(中時 )