高市府打造安心住宅，耐震初評申請補助提高到每棟1萬5000元。（高市工務局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市府打造安心住宅，為確保民眾居住安全，工務局向中央爭取補助耐震評估費用1958萬，同步修法將每棟評估費用補助提高至1萬5000元，初估全市屋齡約20年的31萬棟建築可適用。

工務局局長吳明昌指出，據統計高雄市在民國88年12月31日以前建築物約有31萬棟，為減輕民眾負擔及確保住的安全，除向中央成功爭取到 1958萬經費外，也同步修訂《高雄市建築物結構安全性能評估費用補助辦法》，每洞補助提高到1.5萬元。

吳明昌指出，工務局除協助市民辦理耐震初評補助外，更邀請土木、結構、建築及大地等駐點專業技師，可幫助民眾解答有關房屋修繕及耐震補強等相關免費技術諮詢服務，希望在面對未來地震來襲時，能保障民眾生命財產安全。

高雄市土木技師公會理事長黃清和表示，台灣是地震頻繁區域，高市府推動建築物耐震評估及檢查，希望督促建築物所有權人儘速自主完成耐震補強或拆除工作，以維護公共安全；針對具有潛在危險疑慮建築物，納入建築物應辦理耐震能力評估檢查的對象。

工務局說明，今年度除辦理建築物耐震能力評估補助外，另建築物階段性補強經費補助實施計畫，每棟最高補助220萬元，補助申請期限皆到12月31日止。民眾可於每周三上午10時至12時到高雄市四維行政中心5樓建築管理處，由駐點技師提供免費技術諮詢服務。

另外，相關補助表格可在該局建築管理處網站（http://build.kcg.gov.tw/）「高雄市108年建築物結構安全性能評估補助」及「高雄市108年建築物階段性補強經費補助」(專區)下載。

(中時 )