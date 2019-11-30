蔡英文總統今天表示，下一個四年，「蔡英文的路線」有三大目標，第一，經濟要更亮眼，第二，照顧要更周全，第三，台灣要更安全；蔡總統強調，台灣接受一國兩制的主張，答案只有三個字，不可能。

蔡英文今天是在出席「2020蔡英文總統、鄭宏輝立委新竹市聯合競選總部成立大會」時，作上述表示。

蔡總統指出，下一個四年，蔡英文的路線，會繼續做、擴大做。有三大目標，第一個目標，經濟要更亮眼。在美中貿易戰時代，全球供應鏈重組時代，台灣高科技實力，可以讓台灣成為亞洲的高階製造、研發中心。下一個四年，政府會強化產業聚落，深化軟硬體整合，加強人工智慧和5G的應用，也加強綠能的生產和應用。新竹要當台灣經濟、科技的領頭羊，台灣要當亞洲科技業的中心。

第二個目標，蔡總統說，照顧要更周全。下一個四年，幼托和長照要「一個加倍，五個增加」。每個月的育兒津貼，要從2,500元加倍成5,000元。0到6歲的小朋友，除了自己帶、讀私立幼兒園有津貼，也會建立更多公共化幼兒園，減免更多學費。用在孩子身上的預算，從過去的200億，到現在的600億，到未來的1,000億。

她說，老人家需要的長照2.0，則要持續升級，總經費增加，照顧家庭增加，服務項目增加，時間也要拉長，日照中心和平價住宿機構也增加。

總統說，第三個目標是台灣要更安全。國際局勢瞬息萬變，香港的新聞讓我們憂心忡忡，她知道大家都很關心台灣的未來。她的立場很明確，堅守國家主權，堅守民主自由價值。「任何企圖引導台灣接受一國兩制的主張，答案只有三個字，不可能」。

總統說，下一個四年，她不會挑釁，不會在壓力底下屈服，而是會堅守理念和價值，用民主的精神，跟全世界交朋友。經濟更亮眼，照顧更周全，台灣更安全，要達到這三個目標，需要大家一起努力。

(工商 )