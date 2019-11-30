由於墜機事故太頻繁，印度空軍計畫於2019年12月讓最後一批米格-27「鞭撻者」(Flogger)戰鬥轟炸機全數退役，結束這架戰鬥轟炸機在印度長達38年的服役歷史。

美媒《國家利益》網站指出，印度最後一支米格-27部隊是駐紮在拉賈斯坦邦焦特布爾的第29飛行中隊，先前另有兩支米格-27飛行中隊，已於2016年解散。

米格-27是由前蘇聯時期米高揚古列維奇設計局(Mikoyan Gurevich Design Bureau)研製，1972年首飛，1975年開始裝備部隊，曾經出口華沙公約組織多個國家。印度在1980年代大量進口，同時也獲得蘇聯同意在印度的生產許可。米格-27是米格-23改進型號，載彈量大，能攜帶武器種類很多，執行對地面攻擊火力強大，而且能在簡易機場和較短的跑道上起降，適合對地近接支援。

報導指出，與MiG-23擁有相同可變翼的MiG-27可在低空高速飛行，執行轟炸任務後能快速逃離。美國空軍「紅鷹」測試中隊試飛員曾在冷戰時期試飛過被俘的米格-23戰機，當時機上儀表速度極限約略超過1馬赫，但實際操作時可以推至極限的1.5馬赫。

印度空軍從1981年起接收首批在該國組裝的米格-27戰機，總共接收了165架該款戰機，該機型參加過1999年印巴兩國卡吉爾衝突。

報導表示，與其他西方或是俄羅斯製造的戰相比，米格-27結構複雜、速度雖高但安全性差，其事故比率與另一款米格-21不相上下，都有「寡婦製造機」的稱號。印度空軍統計，米格-27在印度墜機事故率至少超過10%，今年3月底才又墜毀一架，目前僅印度與斯里蘭卡還在使用這型戰機。

(中時電子報)