北市車禍

北市忠孝東路30日上午發生一起死亡車禍，一名30多歲謝姓男子騎車先自撞中央分隔島，再失控撞上前方的計程車，當場失去生命跡象，救護人員將謝男送醫急救3小時後，仍傷重宣告不治。

警方調查，謝男騎車行經忠孝東路3段時，疑不慎自撞中央分隔島，機車繼續滑行碰撞到前方計程車的後保險桿，計程車司機聽到撞擊聲響下車查看，赫然發現機車卡在車底，謝男倒在分隔島旁，趕緊報警處理。

警消將謝男送醫急救，確認雙方都沒有酒駕，詳細肇事原因將由警方調查釐清。

(中時 )