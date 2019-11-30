北市騎士自撞分隔島 又擦撞計程車傷重不治 17:552019/11/30 中時 林郁平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市發生騎士自撞中央分隔島，傷重不治的交通事故。(林郁平翻攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市車禍 北市忠孝東路30日上午發生一起死亡車禍，一名30多歲謝姓男子騎車先自撞中央分隔島，再失控撞上前方的計程車，當場失去生命跡象，救護人員將謝男送醫急救3小時後，仍傷重宣告不治。 警方調查，謝男騎車行經忠孝東路3段時，疑不慎自撞中央分隔島，機車繼續滑行碰撞到前方計程車的後保險桿，計程車司機聽到撞擊聲響下車查看，赫然發現機車卡在車底，謝男倒在分隔島旁，趕緊報警處理。 警消將謝男送醫急救，確認雙方都沒有酒駕，詳細肇事原因將由警方調查釐清。 (中時 ) #計程車 #分隔島 #前方 #中央 #中央分隔島 #車禍 #不治 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳淑華為中央公園請命 市府：正進行驗收優化工作 11:452019/11/26 生活 她哭阿伯雨中招車 7台都不載！網曝可怕真相 16:122019/11/26 生活 高雄遊客逢甲夾克掉遺計程車 警助尋回送暖 16:482019/11/26 社會 Uber中國被併購的成功經驗 04:102019/11/27 論壇廣場 中市UBER司機陳情抗議 交通局：支持合法轉型 13:062019/11/27 政治 Uber小黃互信不足 僵局難解 04:102019/11/28 生活新聞 廣州首批自駕計程車 上路載客 16:282019/11/28 兩岸 交通部放寬小黃汰舊補助 今公告開放申請 13:232019/11/29 生活 12／1起Uber順應法規調整營運模式 新竹地區暫停服務 14:472019/11/29 科技 7年小黃汰舊可領補助 即起申請 04:102019/11/30 生活新聞 社會熱門新聞 超商辣妹尻乳走光 網驚喊：露點啦！ - 社會 被對座妹子美腿插入兩腿間 古意男羞問：怎麼辦？ - 社會 35歲高以翔猝死 中醫觀點：陰陽離決人就會死 - 社會 陸「護國女記者」採訪失控 掌摑港男慘遭判刑 - 社會 收曬衣場內褲聞到嘉明味 一看崩潰遭淫賊「穿上噴出」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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