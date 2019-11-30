國民黨總統參選人韓國瑜今天下午出席不動產仲介經紀後援會成立大會。韓國瑜說，他擔任高雄市長一年的時間，不動產開工率比去年同期多了71％，政府就是不動產業者的好朋友，政府效能提高，業者信心就會增加。

韓國瑜說，高雄市今年有將近7千個工地不停在動工，包含日本大倉不動產也到高雄投資60億新台幣，業者對城市有信心，政府扮演加速器的角色，「我們一路開綠燈」。

韓國瑜表示，民進黨執政三年半，各行各業叫苦連天，如果經濟再不衝起來，台灣就會被鎖起來，世界會忘記台灣，台灣也會忘記世界。2020投票不是為了某一個政黨或政治人物，是為了每一個家庭的親朋好友。

韓國瑜強調，國民黨如果重返執政，會抱著最謙虛的心情貼近民意，一定苦民所苦，一心一意衝刺經濟。對外就是一個「和」字，我們要一團和氣、和氣生財、家和萬事興，擺脫台灣三年多來的獄卒、茫然，海內外投資者與觀光客來到台灣一定會快樂無比，「台灣安全」人民有錢」是國民黨肩膀上的責任，拜託選票全部集中為自己打贏選戰。

(中時 )