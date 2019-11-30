國民黨總統參選人韓國瑜在台南市遭砸蛋引發連鎖效應，蔡英文總統的台南競選總部30日凌晨2時許遭人丟擲雞蛋，警方30日下午追捕，傍晚逮獲42歲鄭姓嫌犯，他辯稱「有事想反應而犯案」。

韓國瑜10月中在台南的造勢晚會結束離去前遭人砸蛋，引發連鎖仿效，位在台南市北區的蔡英文競選總部30日凌晨2時許同樣遭黑衣歹徒蛋襲，總部人員直到上午9時開門時，才發現看板上賴清德臉部掛彩，調閱店內監視器畫面追查，看見1名蒙面黑衣人做案。

台南市蔡英文競選總部監視畫面中，1名蒙面黑衣人士徒步走到總部前，對著蔡、賴宣傳看板砸蛋，看板上賴清德臉部掛彩，歹徒甚至折返拍照才離去。看板附近地上留有3處蛋著點，蔡英文與賴清德看板上有一處汙損。

台南市警方30日傍晚在安南區民宅逮捕42歲鄭姓男子，他辯稱，30日凌晨從自家冰箱拿出3顆雞蛋，騎車到蔡英文競選總部附近停放，再徒步走到門口對著看板砸蛋。他坦承犯案，自稱無政治立場，是「因為有事想反映才做案」。

蔡英文競選總部隨後提告，警方依照毀損罪嫌將鄭嫌函送台南地檢署偵辦。

總部發言人蔡麗青呼籲支持者理性，勿因一時情緒觸犯法律。台南市蔡英文競選總部主委黃偉哲表示，希望選舉平和順利，雙方支持者都不要用會「適得其反」的行為，造成選舉反效果。

(中時 )