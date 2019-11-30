代表台灣維新參選高雄市第六選區立委的李建輝30日在新崛江商圈成立競選總部。（曹明正攝）

代表台灣維新參選高雄市第六選區立委的李建輝。（曹明正攝）

藝名安定亞的8點檔演員李建輝代表台灣維新參選高雄市第六選區立委，11月30日在新崛江商圈成立競選總部，台灣維新召集人蘇煥智為他站台。李建輝表示，演藝圈不能漠視政治，他的政見很簡單，就是要解決人民的苦。

台灣維新在高雄提名3人參選立委，包括第二選區李柏融、第四選區黃兆呈、第六選區李建輝，蘇煥智站台時表示，台灣維新提出的都是新思維，以高雄為例，應該讓區恢復地方自治，高雄港要轉為商業觀光港，帶動繁榮。

曾演出電視劇《意難忘》而家喻戶曉的李建輝說，高雄一定要改變，要用理智去思考，不要為了便當去造勢，否然一定完蛋，很多參選人喜歡提一大堆政見，但不能實現都沒有用，所以他的政見很簡單，就是解決人民的苦。

李建輝在新崛江商圈租下辦公室做為競選總部，也是台灣維新的高雄市黨部，同黨參選人李柏融、黃兆呈、台南巿立委參選人翁語含、人力專家何啟聖及資深藝人恬娃、徐亨也到，蘇煥智並為李建輝授旗，祝他旗開得勝。

(中時 )