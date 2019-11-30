巴西右翼總統波索納洛29日聲稱好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐的捐款助長亞馬遜雨林火災，但他沒有提出具體證據。

巴西亞馬遜雨林大火，G7希望提供援助，巴西表示拒絕。(美聯社)

當天波索納洛在總統官邸前說：「李奧納多狄卡皮歐很酷，對吧？竟然付錢焚燒亞馬遜。」前一天，這位巴西總統在網路直播時就提到，世界自然基金會付錢給NGO消防員，拍下亞馬遜森林大火的照片。說：「NGO做了什麼？什麼事情是最簡單的？放火燒森林、拍照、錄影片。（世界自然基金會）發起反巴西的運動，然後聯絡李奧納多狄卡皮歐，他捐了50萬美元。」

他說：「一部分的錢到了縱火者手上，李奧納多狄卡皮歐，是你助長亞馬遜的火災，這可不行。」

網路媒體有文章指出，環保組織世界自然基金會（WWF）花錢買志工消防員拍的亞馬遜雨林火災照來籌募捐款，包括李奧納多狄卡皮歐捐贈的50萬美元。

世界自然基金會否認有收取李奧納多的捐款，也表示沒有拿過消防員拍的照片。李奧納多也否認捐款給世界自然基金會。

金獎影帝李帝李奧納多狄卡皮歐經常在推特發布關於環境議題的推文，包括亞馬遜雨林大火。李奧納多狄卡皮歐基金會也是環保組織「地球聯盟」一員。非政府組織（NGO）Alter do Chao社區消防隊4名志工消防員日前被捕，警方指控他們在亞馬遜雨林故意製造火災，以獲取國際金援。他們已獲釋。

(中時 )