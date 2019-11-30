新北市立圖書館展出楊三郎珍貴創作手稿。（新北市立圖書館提供／王揚傑新北傳真）

今年是作曲家楊三郎百歲冥誕，新北市立圖書館特別於今（30）日舉辦「永恆的孤戀花」紀念音樂會與特展，除了邀請到紀露霞、李靜美等資深音樂人演唱代表作品，楊三郎珍貴創作手稿，也首次亮相。

高齡84歲的寶島歌后紀露霞寶刀未老，用優美嗓音演唱著《望你早！歸》、《孤戀花》兩首膾炙人口的經典台語歌謠，台下觀眾聽得如癡如醉。

新北市立圖書館表示，楊三郎以《孤戀花》、《望你早歸》、《秋風夜雨》、《港都夜雨》等歌曲聞名歌壇，為了紀念他對台灣音樂發展的貢獻，特別舉辦「永恆的孤戀花」楊三郎的音樂手稿特展及紀念音樂會，同時展出首次公開的77件楊三郎創作手稿、自傳、回憶錄、照片及他與學生陳和平暢談音樂的親筆書信等，追憶台灣民謠音樂泰斗的風采。

「永恆的孤戀花」楊三郎百歲冥誕特展將於新北市立圖書館總館展出至12月30日止，12月5日至19日還有臉書留言抽獎活動；12月7日永和分館「楊三郎的音樂故事旅程」楊三郎女兒楊芳玫女士將和大家分享父親的生平故事，並且搭配走讀活動，帶大家實際探訪楊三郎的出生地。

相關活動訊息可查詢新北市立圖書館網站或電洽：（02）29537868。

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