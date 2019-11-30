韓粉、英粉可望在牌桌上演大和解，有文創工作者設計兩款Kuso麻將。（李孟倫提供／柯宗緯高雄傳真）

韓粉、英粉可望在牌桌上演大和解，有文創工作者設計兩款Kuso麻將。（李孟倫提供／柯宗緯高雄傳真）

2020總統大選在即，這次「麻將」話題正夯，國民黨韓國瑜頻頻以「麻將說」來比喻詭譎的選情。高雄有名文創工作者李孟倫突發奇想以韓國瑜與蔡英文的競選口號「台灣安全・人民有錢」及「2020・台灣要贏」設計兩款麻將，讓韓粉跟英粉在牌桌上演大和解，目前兩款麻將還未上市，但有正妹品酒韓粉自掏20萬腰包，盼揪團募資，好讓她早日收藏。

韓國瑜談到兩岸議題，曾以「漂亮小姐打麻將」來形容，民進黨議員也質詢韓國瑜「打麻將事件」，在在引發話題討論。文創者李孟倫突發奇想，設計出兩款麻將組合，無論你是挺藍還是挺綠，都能選擇自己喜愛，開心打這場政治麻將。

韓粉、英粉可望在牌桌上演大和解，有文創工作者設計兩款Kuso麻將。（李孟倫提供／柯宗緯高雄傳真）

有趣的是，李孟倫還精選出政治人物語錄，結合在麻將牌尺中，像是蔡英文總統經典名言「勞工永遠是心裡最柔軟的那一塊」、「謙卑謙卑再謙卑」等；國民黨總統候選人韓國瑜說的「貨出的去人進的來，大家發大財」、「莫忘世上苦人多」等。外盒造型也極富巧思，以鮮明台灣及國旗設計，融入今年競選標語，特色十足。

李孟倫說，這次大選候選人的語錄都非常經典，深植人民心中，因此才發想這兩款麻將，政治也可以很輕鬆詼諧，目前已有超級韓粉看到非常喜愛，將在募資平台投入20萬，要收藏這款韓式麻將。

這兩款麻將已送至募資平台審核，預計通過後就可以開始募資，讓有意收藏的民眾都能入手，從大選一路集資到過年期間，讓2020充滿濃濃麻將話題，不管最後總統大選誰凍蒜，過年時也能用自己喜愛的候選人麻將打一場政治麻將。

(中時 )