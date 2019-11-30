台灣藝術家謝佑承將電線桿搬入室內，結合燈光、繪畫等物件打造科學藝術空間。（莊曜聰攝）

台南佳里蕭壠文化園區推出今年度最後一檔駐村藝術家成果展，中外合作，由瑞典藝術家派特．伊特索及台灣藝術家謝佑承的雙聯展壓軸，前者在室外以竹子等建材營造遊客可自由穿梭的裝置藝術，後者則將電線桿搬進室內，結合燈光、繪畫等物件打造科學藝術空間，相當有意思。

派特．伊特索擅長與環境結合的裝置藝術，本身也是一位專業的生物攝影家，他在蕭壠文化園區駐村期間，就觀察到超過30種的鳥類，並拍照記錄，彙集成名為《留言本》的鳥類攝影集。

他在鐵軌區利用竹子、水泥等建材，創作出名為《異鄉人旅館》的裝置藝術，竹子上還打了高低不同好幾個孔洞，他表示這是一種無條件的好客及分享空間的概念，遊客可以自由穿梭其間，園區的花草蟲鳥也能一起入住，是所有生物的家跟旅館，也就是「來者皆是客」。

謝佑承則專長複合媒材及空間裝置，他把電線桿上的絕緣體礙子轉換為創作媒材，更大膽將整支廢棄電線桿搬進室內空間，結合繪畫及光影投射等元素，呈現出像作品《高壓電》名字般的氛圍，將看不見的電具像化，有奇特的感官視覺效果。

蕭壠文化園區指出，國際藝術駐村成果個展《高壓電》及藝術裝置《異鄉人旅館》即日起在園區軌道區及A2館展出，開放免費參觀，展期到2020年2月止。

(中時 )