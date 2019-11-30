新北市板橋溪北里銀髮俱樂部今（30）日揭牌，溪北里里長黃炳南配合市府政策，結合里辦公處場地成立銀髮俱樂部，提供按摩椅、健身車、歡唱卡拉OK、休閒棋具等設備供長者使用，成為長者能兼顧健康又能互相交流，聯繫感情的好所在。

板橋區長林耀長表示，推動銀髮俱樂部是市府施政重點之一，自市長侯友宜上任以來，板橋區銀髮俱樂部處數已從62處增加至112處，持續邁向預定目標126處里銀髮俱樂部前進，讓板橋成為優質又適合長者在地樂活宜居的友善城市。

(中時 )