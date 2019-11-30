板橋溪北里銀髮俱樂部揭牌 已累計達112處 18:462019/11/30 中時 王揚傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 板橋溪北里銀髮俱樂部今天揭牌。（板橋區公所提供／王揚傑新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市板橋溪北里銀髮俱樂部今（30）日揭牌，溪北里里長黃炳南配合市府政策，結合里辦公處場地成立銀髮俱樂部，提供按摩椅、健身車、歡唱卡拉OK、休閒棋具等設備供長者使用，成為長者能兼顧健康又能互相交流，聯繫感情的好所在。 板橋區長林耀長表示，推動銀髮俱樂部是市府施政重點之一，自市長侯友宜上任以來，板橋區銀髮俱樂部處數已從62處增加至112處，持續邁向預定目標126處里銀髮俱樂部前進，讓板橋成為優質又適合長者在地樂活宜居的友善城市。 (中時 ) #銀髮 #俱樂部 #板橋 #長者 #市府 #侯友宜 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北風電設備 明年2月量產 01:162019/11/26 地方新聞 張忠義獲頒好人好事代表 04:102019/11/27 地方新聞 台水換管預算遞減 侯批沒道理 04:102019/11/27 地方新聞 學生耶誕城秀多元文化 侯友宜大玩交換禮物 19:382019/11/27 生活 學生歡樂耶誕城 秀多元文化 04:102019/11/28 地方新聞 侯友宜推廣貢寮鮑被問共諜案 侯巧妙扯回貢寮鮑 12:452019/11/28 政治 新北市慈濟5靜思堂 加入銀髮俱樂部3.0 15:452019/11/28 生活 貢寮鮑產季來了 鮑山鮑海呷好料 04:102019/11/29 地方新聞 林口國民運動中心盛大開幕 全館2周免費體驗 14:072019/11/30 生活 韓國瑜、柯志恩聯合競總成立 吳敦義站台力挺 14:182019/11/30 政治 生活熱門新聞 喪屍湧好市多！孩子搶無特價品 一看前面推車哭了 - 生活 醉夫看到妻穿蕾絲慾火焚身 爽完打開燈崩潰了 - 生活 好市多這產品以箱為單位瘋搶 網傻：不到中午就沒了 - 生活 好市多蛤蜊不吐沙？ 網嘴角失守曝真相 - 生活 摩鐵享受恩愛時光...開門瞬間冷掉 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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