中共中央政治局11月29日召開每月一次的例會，聚焦中共基層黨建。有港媒分析，也可能討論地方人事布局。30日新華社就宣布，山西省長樓陽生升任山西省委書記，原書記駱惠寧不再擔任山西省委書記、常委、委員職務。

據新華社消息，日前，中共中央決定：樓陽生任中共山西省委書記，駱惠寧不再擔任山西省委書記、常委、委員職務。

據公開簡歷，駱惠寧生於1954年10月，1982年畢業於安徽大學經濟系，畢業後進入安徽省政府工作，1998年，駱惠寧調任巢湖地委書記，任職一年多後，於1999年任安徽省委常委、宣傳部部長。2003年，駱惠寧首次跨省調整，任青海省委副書記、省委黨校校長。7年後，於2010年任青海省省長。2013年，駱惠寧出任青海省委書記。2016年，駱惠寧調任山西省委書記，至此番卸任。有陸媒點出，駱惠寧已滿65歲，暗示是屆齡退休。

升任山西省委書記的樓陽生，生於1959年10月，1982年畢業於浙江師範學院，畢業後在浙江省龍遊縣龍遊中學任教師，後任共青團龍遊縣委書記、龍遊縣委組織部副部長、龍遊縣委常委、宣傳部部長等職。1989年，樓陽生任共青團衢州市委書記，兩年後任共青團浙江省委副書記，1996年出任共青團浙江省委書記。1999年，樓陽生調任金華市委副書記、政法委書記，3年後任金華市市長。2003年，樓陽生任麗水市委書記，主政麗水5年。2008年任浙江省政協副主席、省委統戰部部長。

2009年，樓陽生跨省調整，任海南省委常委、組織部部長，任職3年後，於2012年調任湖北省委常委、組織部部長。2014年，樓陽生第三次跨省任職，出任山西省委副書記，2016年任山西省省長，至此番調整。

(旺報 )