桃園市社會局30日舉辦企業志工說明會暨成果發表會，企業志工分享到弱勢家庭居家美化、修繕的經驗，直呼讓自己更懂得珍惜。桃園市社會局表示，企業社會責任多元，越來越多企業鼓勵員工投入志願服務，也歡迎大家共襄盛舉。

社會局委託雙福社會福利慈善事業基金會，推動企業志工與弱勢家戶修繕的媒合服務，今年如台灣巴斯夫公司、台灣國際航電公司、佳世達科技公司愛愛社、陸軍司令部勤務營、國泰人壽保險公司展業楊梅通訊處、得源企業社、豪豐有限公司及守善義工團，都有投入家戶環境美化。

台灣國際航電公司高級專員王愛君表示，參加家戶修繕時，的確有被嚇到。她說，原本以為台灣社會狀況還算不錯，沒想到有這麼需要被幫助的人。她也提到，和同事參加家戶環境修繕、美化後，彼此都更珍惜現有的資源，也因為行有餘力，也努力投入幫助別人。展業楊梅通訊處課長王杏莉則說，長期投入志工服務，也常協助弱勢家戶美化，只要大家分工進行，其實很快就能完成改善作業，對於能幫助別人，也感到開心。

社會局表示，過去企業社會責任多數表現在捐款、捐贈物資，但如今有越來越多企業鼓勵員工投入志願服務，企業志工若有興趣，可以詢問桃園市志願服務推廣中心詢問，電話（03）4262881。

(中時 )