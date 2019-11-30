總統蔡英文今（30日）於台北市南京公寓市場掃街，被民眾痛批擾民，死也要騙、活也要騙，買（菜）30年都沒有交通管制！還被一旁民眾說「沒關係，他不會走路，他用爬的！」

蔡英文（30日）陪同民進黨立委候選人於台北市南京公寓市場掃街，根據《聯合新聞網》報導，有婦人騎車經過，有支持者罵騎車的婦人，「用牽的就好了，很多人都用牽的，為什麼你就可以用騎的？」騎車婦人反駁：「你們每個人都可以圍在這裡！你在講甚麼！」支持者：「路都給你還不走」騎車婦人反駁再抱怨「買了30年都沒有交通管制！」支持者：「我看你下車用走的啦」另一支持者：「沒關係，他不會走路，他用爬的！就當做他不會走路，沒關係沒關係」。騎車婦人：「人家也要做生意，這樣子擋！怎做生意？」騎車婦人最後再罵：「民進黨就是死也要騙、活也要騙」！

另外，根據《中天新聞》報導，有店家老闆也抱怨，「都不給我飯吃，我投妳幹嘛，不懂體恤人民，擾民阿！」

蔡英文市場拜票

(中時電子報)