現場2300多位支持者揮旗大喊「凍蒜」！（何冠嫻攝）

民進黨團結搶攻客家票，蔡英文總統爭取再拼4年。（何冠嫻攝）

蔡英文總統強調傳承客家文化，朝最重視客家文化的政府目標邁進。（何冠嫻攝）

蔡英文總統與綠營立委參選人羅貴星、徐定禎造勢，鞏固客家票源，並暗諷韓國瑜，認為母語不應在家學，蔡英文強調，學校要教外，公共場合也要多講客語，將客家文化代代相傳，將最重視客家文化的政府設為目標。

綠營大封街並動員多輛遊覽車，有來自通霄、苑裡、公館、頭份等鄉鎮市支持者們，約2300人將苗栗市民族路擠得水洩不通。蔡英文一到現場授旗予苗栗縣黨部主委杜文卿，並以台語、客語、國語向選民問好，現場民眾熱情揮舞手中旗子，「凍蒜」聲不絕於耳。

蔡英文表示，民進黨推出最強組合的總統蔡英文、副總統賴清德，苗栗立委選舉再推優質人選羅貴星、徐定禎，要拼出最大勝利。

她讚羅貴星與徐定禎深耕地方有成，歷練豐富，從鄉民代表做起的羅貴星，任縣議員期間，選區鄉鎮都設服務處，包辦地方大小事，並為羅貴星的4大保證宣傳，保證找得到人、保證主動傾聽民意，定期舉辦說明會、保證問政透明公開定期公布報告、保證利益迴避，不貪汙不兼差。

蔡英文表示，徐定禎當選市長，讓頭份發展最快最成功，並讚他為減債魔術師，能一邊建設頭份一邊還清公所債務，向選民呼籲，徐定禎是苗栗需要的人才，一起把他送進國會爭取地方建設。

她坦言苗栗一直是民進黨艱困選區，「我們從來沒有放棄」，專業議員、認真市長的羅貴星、徐定禎勇敢承擔，要團結苗栗氣勢與力量，支持民進黨翻轉苗栗。

蔡英文堅定繼續拼4年的的決心與信心，除了要當最會拼經濟的政府，也要做最會照顧人民政府。並暗諷韓國瑜的母語政見，「最近有人說母語在家學就好，這件事情我不認同」，他說，客家話是客家文化代表，3年來修改客家基本法，讓客語成為國家語言之一、成為台灣驕傲，因此不僅學校教更要鼓勵公共場合說客語，傳承客家精神。

(中時 )