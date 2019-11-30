新北市新店北宜社區發展協會今（30日）歡慶20歲生日，在青潭國小川堂舉辦「雙十周年慶暨第1屆北宜拉密盃桌遊比賽活動」，由北宜社區佈老樂團熱鬧開場，現場提供有獎徵答、愛心義剪、視障按摩推廣、骨質密度檢測、DIY活動及親子闖關活動，讓附近社區居民都能一同參與。

新店區長林煌源、青潭國小校長曾長麗一同到場祝賀，林煌源表示，北宜社區長期服務社區，像是設立銀髮俱樂部、社區照顧關懷據點及巷弄長照站等，皆是有目共睹的成績，很開心有這些社區的付出，讓新店居民能得到更好的照顧。

北宜社區發展協會表示，近年在各類選拔及競賽中屢獲佳績，包括107年度衛生福利部金卓越社區選拔績效組甲等、107年衛生福利部金點之星團體獎、108年度全國衛生福利志願服務績優志工團隊、108年新北巿績優志願服務工作團隊等獎項，協會志工們團結一致默默耕耘，服務成果值得肯定。

(中時 )