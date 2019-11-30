賴清德強調，若蔡英文與他順利高票當選、立院席次過半，幼兒津貼每月將調高到5000元。（陳世宗攝）

賴清德到台中市拉抬總統及立委選情，志在立委台中、台南全壘打。（陳世宗攝）

台中市第4選區立委參選人張廖萬堅、蔡英文聯合競選總部30日成立！民進黨副總統參選人賴清德站台時說，蔡英文若當選連任，未來將分別編列1000億、600用在幼兒照顧和長照2.0，錢並未用到年改基金；台商返台投資及本國企業加碼已高達7000億元資金，全力拼經濟。

立委張廖萬堅、蔡英文聯合競選總部，30日以親子闖關嘉年華會方式成立，吸引上千名家長帶著小孩參加，包括桃園市長鄭文燦、立法院副院長蔡其昌、立委黃國書、何欣純及民進黨市議員到場力挺，場面強強滾。

鄭文燦指出，他和張廖萬堅除支持不同球隊外，其他各方面都非常像，過去一起參與民主運動，目前兩人都變成青壯世代，他肯定張廖在立院的優越表現。

賴清德說，張廖萬堅被稱為「孩子王」，主要是堅持推動教育文化，以孩子就是未來為目標，擔任立委4年來爭取3億多經費，充實學校軟硬體設備，提供圖書2萬多冊造福學生，希望大家都當張廖的總幹事幫忙拉票。

賴清德指出，社會上孩子越生越少，兩年前一年出生率不到20萬人，去年才17萬人；人口危機會影響國家安全，他要求行政院拿出對策；小英總統允諾未來當選連任後，0至6歲照顧津貼，將從現在每月2500元，加倍至5000元，預計要準備1000億元在幼兒照顧津貼上。

台灣65歲以上老年佔人口14％，根據聯合國的高齡化社會標準，政府全力推動住宅式、居家式的長照，目前長照經費是1年50億元，明年要增加至400億，蔡英文總統允諾若當選連任後要再增加到600億元。

賴清德強調，政府這些照顧經費來源，並非從年改後的基金挪用而來？軍公教有自己專用基金，政府不但沒挪用，反而每年都編100億放在基金內；幼兒照顧和長照經費來源，就從發展經濟而來，台商返台投資及本國廠商陸續加碼，提供民眾就業機會，政府也有稅收。

(中時 )