中職聯隊30日對戰日職白隊，不僅先發投手吳承諭有好表現，牛棚也合力鎖住日職白隊攻勢，全場僅讓對手敲出3支安打，最終以8比2賞日職白隊3連敗，單場MVP則由潘傑楷拿下。

中職聯隊在2局上半先發動攻勢，曾頌恩獲得四壞球保送後，張冠廷、柯育民連續安打先馳得點，陳文杰敲安補刀，此局攻下2分。

先發投手吳承諭有好表現，主投3局沒被敲任何安打，不過在3局下半讓對手保送上壘後，日職白隊靠盜壘以及滾地球推進上到三壘，並成功靠高飛犧牲打跑回首分，成功展現不用安打就得分的戰術。

吳承諭先發3局沒被敲任何安打。（中職提供／鄧心瑜傳真）

中職聯隊牛棚投手表現也相當不錯，楊彬中繼2局、陳明軒1局都沒被敲任何安打，吳哲源中繼2局被敲3安失1分，最後9局下半鄭鈞仁關門，也沒讓對手敲出安打，總計日職白隊此戰僅有3支安打表現，受到中職聯隊投手壓制。

9局上半中職聯隊打下大局，潘傑楷二壘打開始，張冠廷安打攻佔一、三壘，廖健富靠著守備失誤站上一壘，三壘跑者趁機回本壘得分，接著陳晨威敲出帶有1分打點的安打，江坤宇的安打再送回2分，中職聯隊攻下4分大局。

最終中職聯隊以8比2帶走勝利，潘傑楷敲出3安猛打賞，拿下單場MVP，今年他自動請纓參加冬盟，他表示冬季聯盟投手水準、以及比賽的張力和一軍球賽差不多，因此想藉冬盟維持手感。

(中時 )