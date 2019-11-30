國民黨總統參選人韓國瑜今（30）同副總統候選人張善政於國民黨中央黨部參加「全國身心障礙者權益保障論壇」，承諾明年將全面補助身心障礙者國民年金保險費，贏得一片掌聲。

韓國瑜表示，針對全國身心障礙者，國政顧問團隊目前可以國民年金保險費部分著手，目前台灣的身障補助制度為重度身障者全免保費，中度身障者補助70％，輕度身障者補助55％，1年估計多3億左右經費，韓表示這是至關重要的支出，因此承諾明年起全面補助身障者國民年金保險費。

韓國瑜指出，台灣經濟長年停滯，估計今年有四萬多家公司倒閉，表示數十萬人將相繼失業，在自顧不暇的情況下社福團體捐款也大量縮水，表示台灣人不是沒有愛心，但實力不允許。

國民黨主席吳敦義表示，國民黨多年前就已成立身心障礙保護者基金會，雖然力量有限，但會盡全力協助各位身心障礙者，舉辦這個身心障礙者權益保障論壇就是為聽見各方意見，不同的聲音能讓未來的政府擬定更趨完整的策略方針。

中華民國身心障礙者自立更生創業協會理事張學恆發言表示，爭取身障權最大的困難在於行政部門的落實，期許韓2020若當選總統後能徹底落實憲法增修條文第10條內容，並增修身心權益保障法，如此社會平等正義才能被看見。

韓國瑜最後強調，為有效落實身心障礙者權利公約（CRPD），政府各部門機關應多聘用身心障礙者，方能逐步解決身障者在就醫、就學、就養、就業以及環境等五大面向遭逢的困難，表示現場身障朋友們的聲音我都學到了、聽到了，將來一定會做到。

(中時 )