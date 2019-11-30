▲南投縣長林明溱致贈馬文君吉祥物，並同聲高呼凍蒜。（楊樹煌攝）

▲馬文君國姓總部成立，在總部旁特別準備各種小朋友最愛的童趣玩物，讓家長與小朋友親子同樂。（楊樹煌攝）

▲具有客家血統的馬文君，到國姓鄉客家庄更是受到鄉親熱情的歡呼與擁抱。（楊樹煌攝）

國民黨立委參選人馬文君今30日下午在國姓鄉成立競選總部，現場湧進大批鄉親到場支持，競選總部特別準備小朋友最愛的童趣嘉年華，吸引家長帶領小朋友，一同到場親子同樂，並進行闖關大地遊戲和歡樂市集，跳脫過去選舉傳統模式，場面充滿溫馨歡笑聲不斷。

馬文君表示，國姓鄉是南投縣最大的客家聚落，她身上也是流著客家血液，因此對國姓鄉親有著深厚情感，對國姓青年外移以及人口老化快速，她非常重視，特別藉由總部成立時，舉辦童趣嘉年華活動，有充氣滑梯、糖果城堡、充氣跳床等大地遊戲，吸引小朋友來遊玩，讓孩子遊戲的歡笑聲喚起大家重視國姓人口老化的困境。

馬文君說，未來她將在立法院爭取政府擴大編列青年創業貸款基金及利息補貼政策，支持就學貸款免利息，提供普及式平價公共托育等方式，努力減輕青年人成家負擔，還要強化長照專業服務、喘息服務、交通接送、輔具及居家無障礙環境改善補助，爭取大型醫院跨院際合作服務，提升醫療院所品質等方面，讓國姓成為宜居宜家的好所在。

馬文君並指出，多年來，她為國姓鄉向中央爭取超過7億元建設經費，包括投147線北山橋至南港村路段拓寬和南港村至港源社區港源國小拓寬工程，都是她努力的成果，另還有國六北山交流道闢建、國姓鄉立游泳池興建、糯米橋修護。

同時她也和鄉公所協力申請到國姓鄉成為全國第一枚咖啡國姓產地證明標章，均可見馬文君與國姓在一起的足跡，未來松柏崙風景區改善、橋聳雲天綠雕園區興建，她定會配合縣府爭取中央經費投注，讓國姓的未來更具願景更有客家光榮感。目前選情艱困，呼籲國姓鄉親繼續支持「10年來每天都在認真做事」的馬文君，增添她勝選的信心和力量。

(中時 )