據香港《明報》新聞網11月30日報導，英國首相強森29日出席電台節目時，提醒將於下周到倫敦出席北約峰會的美國總統川普，勿介入下月12日舉行的英國大選。

川普過去曾公開支持強森出任英國首相，形容他是「最適合人選」。但強森29日接受倫敦廣播公司（LBC）節目訪問，被問是否歡迎川普對他的支持時回應稱，雖然英美在每個政府層面上都有非常緊密的關係和友誼，但「作為盟友及朋友，我們傳統上不會做的，就是干預對方的選舉工程」，籲川普「最好不要」介入英國大選。

強森又以2016年英國舉行脫歐公投時，時任美國總統歐巴馬曾呼籲英國人支持留歐為例，形容那並不利於事情的發展。

路透報導，目前民調顯示，強森有望勝出英國大選，但保守黨內高層擔心川普可能傷害該黨的選戰，唯恐會有什麼差池。有美國高級官員29日稱，川普已「絕對知道（absolutely cognizant）不要再次貿然插手別國的選舉」。

(中時 )