高以翔27日凌晨在大陸寧波錄《追我吧》意外猝逝，目前遺體已在杭州進行防腐處理，待完成相關作業流程後，下週一（12月2日）將從上海運送回台。他所屬經紀公司老闆丘秀珠的老公王鈞，前天一早陪曹爸（高以翔本名曹志翔）去金寶山看墓園，看到兩老喪子後表現出的堅強與寬容，過去被稱為「綜藝坦克」的王鈞昨（30日）受訪時忍不住難過哽咽，事後更在臉書寫下：「人家父母那麼信任的把孩子交給我們…，我們卻把人家的寶貝弄丟了…」，字句中流露無限自責與歉意。

高以翔爸爸曹道成28日晚間先行返台。（資料照，陳麒全攝）

王鈞在高以翔發生意外後，第一時間就直奔寧波處理，前兩天先行回台送件跑流程。王鈞透露，在國台辦與浙江衛視的全力協助下，其實29日傍晚就接獲通知「都準備好了」，週日（1日）便可以送回，卻因台北這邊剛好遇到週末日，報關作業來不及，因此才會延到週一。據了解。高以翔的遺體可能會先移至上海龍華殯儀館，或是週一直接送往上海搭機回台。

資深製作人王鈞曾是綜藝圈叱咤風雲的「綜藝坦克」，以往個性是有名的火爆，罵起人來總是砲火猛烈，不過當他一提到10多年前一手挖掘出道、善良溫暖的高以翔意外過世，以及曹爸、曹媽遭逢的喪子之痛，綜藝鐵漢也忍不住心疼哽咽：「我真的沒看過那麼有教養的父母，所以才會教出這麼好的孩子！」他坦言與曹爸曹媽很熟，與兩老經常家庭聚會或一起出去旅遊。喪子的兩老是否也在他面前傷心掉淚？「當然，在我們面前，他們完全不需要隱藏」。

王鈞是曾經叱咤電視圈的綜藝坦克。（摘自王鈞臉書）

關於高以翔後事，王鈞說應該會是「一條鞭」交給金寶山處理，靈堂可能設在一殯對面的會館，至於告別式日期則尚未決定，一切要先把遺體移回來後，才能進行後續的作業。王鈞難過地說，其實曹爸曹媽這次從加拿大回來，主要是為了回來參加「毛毛」（毛加恩）的婚禮，「沒想到卻變成⋯⋯」，說完他又哽咽了。

粉絲至今仍不諒解罪魁禍首浙江衛視，王鈞表示，他們是錯在先，但事發後態度算非常好，也很努力展現誠意，可以在最快時間內安排高以翔遺體回台，除了國台辦幫很多忙，浙江衛視也很積極協助，只是他們很低調，不方便對外說什麼，先前電視台發的聲明都有先問經紀公司傑星傳播和家屬，都經家屬同意才會發出去。他也說，目前還沒完全確定一定會是專機送回，不過就算專機衍生較高的費用，浙江衛視也一定會負擔，對方也主動提到會協助與保險公司協調及處理後續事宜。

(中時 )