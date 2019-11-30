剛獲選為「台灣人最愛5大自行車目的」的台東關山環鎮自行車道，約300公尺長車道旁的路樹遭截枝，讓遊客非常傻眼。關山鎮公所則表示，為了讓農機出入，才不得不砍樹。

近年來騎自行車風潮漸盛，訂房網Booking.com日前統計「台灣人最愛5大自行車目的地」，包括台灣台東縣關山鎮、花蓮縣瑞穗鄉、宜蘭縣三星鄉，以及日本廣島縣尾道鎮、中國桂林陽朔縣。台東縣政府11月20日還特別發布新聞稿，縣長饒慶鈴邀請民眾到台東單車之旅，享受縱谷風光。

今天有遊客騎車前往關山環鎮自行車道，但騎到1/3處就無法前進，車道被砍下的樹枝覆蓋，狹小的車道上還有卡車進入，工人拿著電鋸修剪樹枝，約300公尺長的自行車道，右邊行道樹小葉欖仁都被「斷頭」，讓遊客非常傻眼，許多慕名而來的人看了這模樣都相當失望，不知道該如何向小孩解釋。

附近林姓民眾表示，關山環鎮自行車道似乎挑戰重重，曾有韓星來「檳榔林道」取景拍照，沒多久部分檳榔樹就被砍除，現在好不容易兩旁樹形成林蔭小道又遭斷頭，「這個美麗與哀愁讓人無奈」。

對於地方上有農民反映「樹蔭影響稻作收成」希望砍樹。關山鎮公所農觀課說明，靠近紅石部落這段自行車道，剛好也是農民進出的唯一農路，農民反映耕耘機、插秧機進出會被旁邊的路樹擋到，如不修剪「不讓農機進出也不對」，知道會有人有意見，但鎮公所也很無奈。

張姓民眾說，今年自行車道起點不遠處紅石溪也整治完成，兩側種植黃花風鈴木，種植位置又是緊鄰稻田，難保日後樹苗長大不會又是如此下場，質疑「現實與夢想真的會背道而馳嗎？」。

台東縣政府表示，關山環鎮自行車道民國86年開通使用，為全國第一條觀光休閒專用自行車道，全長12公里，以水泥路面為主，路況平坦舒適，兩側有枕木欄杆且與交通要道隔離，騎車安全又能享受純淨空氣。

(中時電子報)