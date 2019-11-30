曾表態支持國民黨總統參選人韓國瑜的國會政黨聯盟主席悟覺妙天，今天竟表示，總統選舉支持誰，他都不介入，甚至傳出他表態支持蔡英文總統連任。韓國瑜被問到此事，似乎有點驚訝，但仍表示完全尊重。

妙天表示，他主要是國會政黨聯盟政黨的票，因此各黨都會去接觸，希望能夠得到支持。但又傳出他支持蔡英文總統連任。

傳妙天改挺蔡英文，韓國瑜今天被問到此事回應說，這是民主自由社會，誰要支持哪一組候選人，都是台灣民主自由可貴的一面，完全予以尊重。

(中時電子報)