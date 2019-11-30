傳妙天改挺蔡英文連任 韓國瑜驚訝 19:042019/11/30 中時電子報 黃麗蓉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨總統參選人韓國瑜。（本報資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 曾表態支持國民黨總統參選人韓國瑜的國會政黨聯盟主席悟覺妙天，今天竟表示，總統選舉支持誰，他都不介入，甚至傳出他表態支持蔡英文總統連任。韓國瑜被問到此事，似乎有點驚訝，但仍表示完全尊重。 妙天表示，他主要是國會政黨聯盟政黨的票，因此各黨都會去接觸，希望能夠得到支持。但又傳出他支持蔡英文總統連任。 傳妙天改挺蔡英文，韓國瑜今天被問到此事回應說，這是民主自由社會，誰要支持哪一組候選人，都是台灣民主自由可貴的一面，完全予以尊重。 (中時電子報) #蔡英文 #妙天 #韓國瑜 #總統 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓將上這節目！網：1450現在快嚇死… 10:312019/11/26 政治 獨》凌晨還在打 韓手機曝光被打爆 火速換號碼 13:332019/11/26 政治 韓參拜宜蘭昭應宮 廟方祝禱：總統換韓快樂幸福 19:052019/11/27 政治 愛平民美食！捕獲野生韓國瑜大啖羅東肉羹 老闆娘嚇到了 00:022019/11/28 生活 一首祝禱文 韓情不自禁喊：全身被電到！ 15:292019/11/28 政治 郭台銘若幫藍委助選 韓國瑜：美事一樁 22:502019/11/28 政治 被問國民黨要怎麼改革 韓國瑜一句話讓李正皓秒變臉 00:102019/11/29 政治 韓國瑜柯志恩聯合競總成立 預告下周韓到板橋 12:382019/11/30 政治 民進黨：壓低韓國瑜票數 讓他領不到選舉補助款 14:262019/11/30 政治 韓馬祖造勢俯拍圖 網驚喊：人多到好誇張 14:582019/11/30 政治 政治熱門新聞 韓總又多一票！網樂翻：終於說服英粉投韓國瑜了 - 政治 傳妙天改挺蔡英文連任 韓國瑜驚訝 - 政治 國民黨選情怎麼救？李正皓：把他換掉就好了啊！ - 政治 收到這本紅皮書…韓粉怒吼：快丟垃圾桶！ - 政治 韓國瑜將在選前祭出大絕招？網友看傻：這怎麼可能！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。