委內瑞拉總統馬杜羅29日表示，哥倫比亞和美國準備策動挑釁行為，因此下令軍隊進入戰備狀態。

俄羅斯衛星通訊社報導，馬杜羅當天在會見運輸業勞工時稱，「我接獲消息，哥倫比亞政府與美國南方司令部一起再次在委內瑞拉和哥倫比亞邊界策動挑釁。所有玻利瓦爾武裝力量人員必須進入戰備狀態。」

馬杜羅還表示，一系列挑釁行為的目的是挑起邊境軍事衝突，並轉移對哥倫比亞抗議活動的注意力。

9月5日，馬杜羅曾宣布，鑒於委內瑞拉和哥倫比亞邊境安全局勢緊張，面臨入侵威脅，委內瑞拉決定發出橙色警報，命令軍隊必須提高戒備防止來自鄰國的任何侵略，等待武裝戰鬥通知；同時計劃於9月10日至18日在兩國邊境舉行大規模軍事演習。

委內瑞拉今年以來陷入政治危機。1月23日，瓜伊多自任臨時總統，得到美國、歐洲和拉美多國承認。為逼迫委總統馬杜羅下台，美國不斷通過經濟制裁和外交孤立施壓。目前，委政府和反對派對峙仍在持續，國際社會呼籲以外交和政治手段和平化解危機。

(中時 )