2019在不知不覺中即將來到尾聲，11月將結束，並迎來充滿節慶氣息的12月。覺得今年過的不順的朋友，別想著「只剩下一個月就會過去了」來安慰自己，先看看你什麼星座，搞不好其實你有受上天眷顧喔！根據《靈匣網》透露，這5星座將在12月「爽爽過」，不僅是出運更會變得超有魅力，達到「人財兩旺」，開心享受年底發大財！

TOP 5：天蠍座

在12月，天蠍座的守護星為天王星，會帶動天蠍座的財運，若天蠍座的朋友有心想賺錢，可以主動加班。勤奮的工作態度能幫助天蠍座爭取到最大效益，又或者是付出比平常還少精力，就能輕輕鬆鬆賺進大把銀子。天蠍座在職場上，要盡量展現正向態度讓上級或周遭人看到，這樣會更有利事業的發展，同時得認可。在社交場合，天蠍座魅力爆棚，容易遇到聊得來的人。人氣提升，賺錢的機會也是不請自來。

TOP 4：水瓶座

在12月，水瓶座的朋友會變得更有幽默感，在社交場合中不再那麼孤傲，多展現點親和力，可獲得更多的人氣。職場上，水瓶座憑著專業精神和聰穎，可得到上司與同事的和欣賞，同時，在客戶面前也會有好的表現。就算事業上看不出特別起色，也能從客戶或身邊同儕獲得意想不到的收穫。總而言之，展現出態度，財氣就會不斷提升。

TOP 3：雙魚座

在12月，雙魚座有機會在社交場合結識一群新朋友，人脈、交友圈突然拓展開，生活因此多采多姿，和先前枯燥乏味的生活比起，有相當大的反差。起初雙魚座可能會有些不適應，但這絕對是天王星帶來的精彩的意外。人氣提升突然UPUP的雙魚座不僅生活變得充實，更重要的是，新朋友還會帶來財運，雙魚自己不需要做什麼事就能讓生活突然變得繽紛，絕對是爽過。

12月，雙魚座有機會在社交場合結識一群新朋友，人脈、交友圈突然拓展開，生活因此多采多姿，和先前枯燥乏味的生活比起，有相當大的反差。（圖／shutterstock）

TOP 2：摩羯座

在12月，摩羯座恐怕需要花些時間來調整自己的精神狀態，由於工作繁忙，壓力稍大，所以再忙碌中安排休閒活動，有助於人氣和財運的提升。在木星的推動下，摩羯座參加社交活動時，會散發出迷人的魅力，不會再像以往選擇沉默。這不僅能夠吸引大人物的注意，還能藉此得到不錯的賺錢機會，只需要小小的投入，就能得到豐厚的回報。

TOP 1：金牛座

在12月，金牛座的朋友會變得比較開朗和樂觀，並願意花時間去經營人脈、人際關係，金牛座不再低調，大方展現個人魅力與優勢，能帶來許多人氣。在接下來的一個月裡，金牛座的生活會過得充實。受到木星的影響，金牛座甚至會勇於嘗試自己過去不敢嘗試的事，同時也會結交一些性格開朗的朋友。因為個人的魅力，賺錢的機會也越來越多，此時懂得如何把握機會，才有辦法小賺一筆。

結語：在最後這個月運勢旺的星座，對於自己人氣、財運的同時提升、諸事亨通，相當有感。但需注意的是，凡事還是得拿捏好分寸，只有能做到自重自律，才能將這股快樂和幸福延續下去。

(中時電子報)